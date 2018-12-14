مارك لوكوك يُعلن أن "اتفاق الحديدة غربي اليمن يُقرّبنا من وقف حقيقي للأعمال العدائية"

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"مارك لوكوك يؤكد أنه "يجب انعكاس التقدم في المسار السياسي على الوضع الإنساني في صنعاء وعموم اليمن