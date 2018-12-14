"مارك لوكوك يؤكد أنه "يجب انعكاس التقدم في المسار السياسي على الوضع الإنساني في صنعاء وعموم اليمن

قد يهمك أيضًا:

الأمم المتحدة تشير إلى أن لديها خطط تساعد800 ألف شخص نازح سوري