مارتن غريفيث يُصرّح بأن الأطراف اليمنية اتفقت على إعادة الالتئام في نهاية يناير \كانون الثاني المقبل

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‏غريفيث تؤكد الشروع في التوصل إلى اتفاقات بشأن تبادل دفعات من الأسرى