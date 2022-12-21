مواجهات في الضفة الغربية علي خلفية استشهاد ناصر أبو حميد
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مواجهات في الضفة الغربية علي خلفية استشهاد "ناصر أبو حميد"

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العرب اليوم - مواجهات في الضفة الغربية علي خلفية استشهاد "ناصر أبو حميد"

قوات الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة_ العرب اليوم

شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، في سجون الاحتلال في وقت سابق ، واتهام السلطة والفصائل الفلسطينية للاحتلال بإهماله طبيًا وقتله بالبطيء.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عددا من المواطنين أصيب بالاختناق في مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة الملاصقة لرام الله.. وأطلق جنود الاحتلال، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب شبان غاضبين وصلوا إلى المكان احتجاجا على استشهاد الأسير ناصر أبو حميد.

واحتجزت قوات الاحتلال طاقما صحفيا لبعض الوقت، وعرقلت عمله، ودققت في بطاقات هويات أفراده وفتشت سياراتهم.

وفي مدينة الخليل الجنوبية، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي وبالاختناق، خلال قمع الاحتلال لمسيرات في مناطق متفرقة خرجت استنكارا لجريمة الاحتلال بحق الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

وقالت مصادر أمنية، إن المواجهات متواصلة في مخيم العروب شمال الخليل، وإن قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها على مدخل المخيم أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالأرجل، كما أصيب آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات على مدخل بلدة "بيت أمر" مع قوات الاحتلال التي اعتلت أسطح عدد من المحال التجارية ومنازل المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق والإغماء.

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مواجهات في الضفة الغربية علي خلفية استشهاد ناصر أبو حميد مواجهات في الضفة الغربية علي خلفية استشهاد ناصر أبو حميد



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