مقتل 29 مسلحا من حركة طالبان في غارات جوية وبرية في أفغانستان
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مقتل 29 مسلحا من حركة طالبان في غارات جوية وبرية في أفغانستان

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العرب اليوم - مقتل 29 مسلحا من حركة طالبان في غارات جوية وبرية في أفغانستان

حركة طالبان
كابول - أ ش أ

أعلن مسؤولون أفغان اليوم الاثنين, إن 29 مسلحا من حركة طالبان قتلوا خلال عمليات نفذتها قوات الأمن الأفغانية وإثر غارات جوية في أقاليم لوجار وهلمند وبكتيكا في أفغانستان.

 

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مقتل 29 مسلحا من حركة طالبان في غارات جوية وبرية في أفغانستان مقتل 29 مسلحا من حركة طالبان في غارات جوية وبرية في أفغانستان



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مقتل 29 مسلحا من حركة طالبان في غارات جوية وبرية في أفغانستان مقتل 29 مسلحا من حركة طالبان في غارات جوية وبرية في أفغانستان



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