مقتل 29 مسلحا من حركة طالبان في غارات جوية وبرية في أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان اليوم الاثنين, إن 29 مسلحا من حركة طالبان قتلوا خلال عمليات نفذتها قوات الأمن الأفغانية وإثر غارات جوية في أقاليم لوجار وهلمند وبكتيكا في أفغانستان.