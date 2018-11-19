مقتل 29 مسلحًا من حركة طالبان فى غارات جوية وبرية متفرقة بأفغانستان

قال مسؤولون أفغان اليوم الاثنين، إن 29 مسلحًا من حركة طالبان قتلوا خلال عمليات نفذتها قوات الأمن الأفغانية وإثر غارات جوية فى أقاليم لوجار وهلمند وبكتيكا بأفغانستان. وقال المتحدث باسم حاكم إقليم لوجار شابور أحمد زاي، إن قوات الأمن أجرت عمليات فى مناطق باراكى باراك وخاروار وخوشى مساء أمس الأحد. وأضاف المتحدث فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن 12 مسلحا على الأقل قتلوا كما تمت مصادرة عدة أسلحة وذخيرة خلال المداهمة التى أجريت أمس، مضيفا أن قوات الأمن والمدنيين لم يتكبدوا أى خسائر بشرية. ومن جانبه، قال المتحدث باسم حاكم إقليم هلمند، عمر زواك، إن ستة مسلحين قتلوا جراء غارة جوية شنتها قوات أجنبية فى منطقة جريشك.

وذكر المتحدث باسم فيلق مايواند 215 التابع للجيش الأفغانى أن أربعة مسلحين قتلوا فى منطقة جريشك أيضًا إثر غارة جوية بينما قُتل ثلاثة آخرون فى غارة جوية أخرى شنتها قوات أجنبية فى منطقة سانجين بإقليم هلمند. ومن جانبه، قال رئيس شرطة بكتيكا، عبد الودود آندار، إن أربعة مسلحين من طالبان قتلوا، من بينهم القائم على الأعمال المالية فى الحركة، إثر غارة شنتها القوات الأفغانية فى منطقة ماتا خان.