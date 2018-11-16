ارتفاع أعداد المصابين برصاص الاحتلال على حدود غزة إلى 40

أصيب 4 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم في الجمعة الـ 34 لمسيرات العودة التي انطلقت تحت عنوان "التطبيع جريمة وخيانة".

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة ووصفت جروح أحدهما بالخطيرة كما أصيب آخران في جباليا.

وباشرت قوات الاحتلال بإطلاق النار تجاه المتظاهرين بمخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة كما أطلقت النار على المتظاهرين بمخيم العودة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

من جانبه أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن مسيرة اليوم "التطبيع خيانة" هي امتداد لأصوات شعوب الأمة العربية والإسلامية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.