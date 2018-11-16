الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه مزارعين فلسطينيين في قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- النار تجاه المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم الحدودية شرق بلدة القرارة جنوبي قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتمركزة قبالة موقع "كيسوفيم" العسكري أطلقت النار باتجاه المزارعين وأراضيهم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



ويستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة الـ 34 لمسيرات العودة اليوم على حدود غزة بعنوان "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة" وذلك رفضا لإجراءات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.



يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه قائد حركة حماس في قطاع غزة استمرار مسيرات العودة بالأساليب والأدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرة.



وحذر الناطق باسم الجيش الاسرائيلي, المشاركين في مسيرات العودة من الاقتراب من السياج الاسرائيلي, مؤكدا أن ذلك يعتبر خطرا على المشاركين. وقال: "كل من يحاول الاقتراب أو المساس أو استخدام أدوات كالعبوات الناسفة يعرض نفسه للخطر".