مارتن غريفيث يؤكد أن الأطراف اليمنية توصلت إلى توافق متبادل بشأن التهدئة في تعز

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المالكي يؤكد أن التحالف قدم كافة التسهيلات من أجل تسهيل الحوار بين الأطراف اليمنية