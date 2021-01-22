علّق موقع "تويتر" اليوم الجمعة حسابا مرتبطا بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".وقالت شركة "تويتر"، اليوم الجمعة، إنها لم تعلق الحساب الشخصي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مضيفة أنها علقت حساب (خامنئي_سايت) المرتبط بخامنئي لانتهاكه سياسة "تويتر" المتعلقة بالتلاعب والرسائل غير المرغوب بها، وخاصة ما يتعلق بإنشاء حسابات مزيفة.

وكان الحساب المرتبط بخامنئي نشر اليوم الجمعة صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.وحمل المنشور تصريحا لخامنئي في ديسمبر الماضي قال فيه إن "الثأر حتمي"، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الإيراني الكبير الجنرال قاسم سليماني، في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في العراق.وحذف موقع "تويتر" في وقت سابق تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها، وربما تهدف إلى "تلويث دول أخرى".