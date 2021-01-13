العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران شملت شركات كبيرة يسيطر عليها خامنئي
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العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران شملت شركات كبيرة يسيطر عليها خامنئي

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العرب اليوم - العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران شملت شركات كبيرة يسيطر عليها خامنئي

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
طهران - العرب اليوم

العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران شملت شركات كبيرة يسيطر عليها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

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العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران شملت شركات كبيرة يسيطر عليها خامنئي العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران شملت شركات كبيرة يسيطر عليها خامنئي



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القاهرة ـ العرب اليوم

اعتمدت العديد من النجمات العرب على إطلالات منزلية لطيفة جداً مع بداية العام الجديد حيث غلب عليها الطابع الشتوي الذي تنوع بين الأناقة وبين العشوائية للحصول على الدفء اللازم،اعتمدت النجمة التونسية درة على إطلالة منزلية لطيفة باللون الأبيض تحمل لمسة رياضية، الإطلالة أبهرت الجمهور لأنها جمعت بين الأناقة والبساطة وأضافت إليها حذاء رياضي باللون الأسود للحصول على مظهر متكامل للغاية نال إعجاب الجميع بلا استثناء. وباللون الأبيض أيضاً اعتمدت فوز الفهد على إطلالة منزلية واسعة ومريحة لكن هذه المرة من الصوف، الإطلالة كانت مكونة من 3 قطع بنطال واسع مع توب أبيض وجاكيت طويل بناسب المنزل خلال فصل الشتاء، الإطلالة من ماركة PINKS ولإكمال الإطلالة اعتمدت على حذاء رياضي يجمع بين اللونين الأبيض والذهبي.أما هند عبد الحليم فاختارت إطلالة من الصو...المزيد

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