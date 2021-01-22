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"تويتر" يعلق حساب خامنئي

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المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
واشنطن - العرب اليوم

علّق موقع "تويتر" اليوم الجمعة حساب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".وكان حساب خامنئي نشر اليوم الجمعة صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

وحمل المنشور تصريحا لخامنئي في ديسمبر الماضي قال فيه إن "الثأر حتمي"، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الإيراني الكبير الجنرال قاسم سليماني، في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في العراق.وحذف موقع "تويتر" في وقت سابق تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها، وربما تهدف إلى "تلويث دول أخرى".

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تويتر يعلق حساب خامنئي تويتر يعلق حساب خامنئي



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