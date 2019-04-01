عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصي بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي

قام عشرات المستوطنين، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن الاقتحامات جرت من باب المغاربة، ونفذ المقتحمون جولات استفزازية بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة حتى مغادرتهم المسجد من باب السلسلة.

يذكر أن قوات الاحتلال انتشرت في منطقة باب الرحمة بالجهة الشرقية للمسجد الأقصى، وواصلت استفزازاتها للمصلين والعاملين من الأوقاف ومحاولة التضييق عليهم، علما أنها اعتقلت حارس المسجد محمود نجيب عقب فتحه الباب الرئيسي لمصلى باب الرحمة في الأقصى.