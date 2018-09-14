شهيدان و30 اصابة على حدود غزة

استشهد طفل وشاب واصيب 30، يوم الجمعة، برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وأفاد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة استشهاد طفل (14عاما) مجهول الهوية بعد اصابته برصاص الاحتلال في الرأس شرق جباليا، واستشهد شاب في الثلاثين من العمر مجهول الهوية شرق خان يونس فيما اصيب 30 مواطنا تم احالة 20 منهم للمستشفيات من بين الاصابات 11 بالرصاص وتم تسجيل انتهاكين ضد الطواقم الطبية اصيبت خلالها مسعفة.

وتوافد الاف المواطنين باتجاه مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في جمعة جديدة من مسيرات العودة والتي تحمل عنوان جمعة "المقاومة خيارنا" .

وبدأ المتظاهرون باشعال الاطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة حيث انطلقت عشرات الدراجات النارية في موكب كبير يحمل مئات اطارات "الكوشوك" من وسط المحافظة الجنوبية رفح اتجاه الحدود ومخيمات العودة.

وفي المقابل باشرت قوات الاحتلال الاسرائيلي باطلاق قنابل الغاز بشكل مباشر تجاه سيارات الإسعاف وتجمع للشبان قرب السياج الفاصل بمنطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وافاد مراسلنا ان قوات الاحتلال تطلق النار تجاه المتظاهرين شرق خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا ان مجموعة من الشبان يحاولون الاقتراب من السياج الحدودي ورفع العلم الفلسطيني عليه.