شهيدان و30 اصابة على حدود غزة

استشهد طفل وشاب واصيب 30، يوم الجمعة، برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة.
وأفاد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة استشهاد طفل (14عاما) مجهول الهوية بعد اصابته برصاص الاحتلال في الرأس شرق جباليا، واستشهد شاب في الثلاثين من العمر مجهول الهوية شرق خان يونس فيما اصيب 30 مواطنا تم احالة 20 منهم للمستشفيات من بين الاصابات 11 بالرصاص وتم تسجيل انتهاكين ضد الطواقم الطبية اصيبت خلالها مسعفة.
وتوافد الاف المواطنين باتجاه مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في جمعة جديدة من مسيرات العودة والتي تحمل عنوان جمعة "المقاومة خيارنا" .
وبدأ المتظاهرون باشعال الاطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة حيث انطلقت عشرات الدراجات النارية في موكب كبير يحمل مئات اطارات "الكوشوك" من وسط المحافظة الجنوبية رفح اتجاه الحدود ومخيمات العودة.
وفي المقابل باشرت قوات الاحتلال الاسرائيلي باطلاق قنابل الغاز بشكل مباشر تجاه سيارات الإسعاف وتجمع للشبان قرب السياج الفاصل بمنطقة ملكة شرق مدينة غزة.
وافاد مراسلنا ان قوات الاحتلال تطلق النار تجاه المتظاهرين شرق خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.
وقال مراسلنا ان مجموعة من الشبان يحاولون الاقتراب من السياج الحدودي ورفع العلم الفلسطيني عليه.
GMT 16:14 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرفي حركة الجهاد الاسلامي في قطاغ غزة خالد البطش يؤكد أن تصفية فلسطين لن تمر والمقاومة خيار شعبنا للدفاع عن حقوقنا
GMT 16:11 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال تعتقل محمد ناصر عمر أحد المسعفين العاملين في لجان الدفاع المدني بعد خروجه من الخان الاحمر ليصبح عددهم اليوم 5 معتقلين.
GMT 16:11 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرارتفاع عدد إصابات المتظاهرين برصاص الاحتلال بمخيم العودة شرق غزة إلى 3
GMT 16:06 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرالبطش يؤكدأن ترامب لن يحدد مصير فلسطين و القدس
GMT 15:33 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرألمانيا تعلن أن إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن يقوض حل الدولتين
خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
أرسل تعليقك