ارتفاع ضحايا غزة إلى 122 والفصائل الفلسطينية ترد بالصواريخ والمسيّرات على الإحتلال الإسرائيلي
آخر تحديث GMT17:12:31
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

ارتفاع ضحايا غزة إلى 122 والفصائل الفلسطينية ترد بالصواريخ والمسيّرات على الإحتلال الإسرائيلي

العرب اليوم -

العرب اليوم - ارتفاع ضحايا غزة إلى 122 والفصائل الفلسطينية ترد بالصواريخ والمسيّرات على الإحتلال الإسرائيلي

العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة-العرب اليوم

أفاد الموقع الرسمي لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بأنها نفذت عملية عسكرية قصفت فيها مواقع وحشود تابعة للجيش الإسرائيلي، على طول الحدود مع قطاع غزة. وبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع وزراء خارجية السعودية ومصر وسلطنة عُمان، في اتصالات هاتفية ثنائية، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات في القدس الشرقية، وبقية الأراضي الفلسطينية.

وقال الصفدي في تغريدة على "تويتر"، إنه بحث مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الجهود المستهدفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والاعتداءات في القدس، وبقية الأراضي الفلسطينية، باعتبارها السبيل الوحيد لوقف التصعيد.  وأضاف أن "الاحتلال أساس الصراع"، وأن "إطلاق حراك سياسي فاعل لإنهائه، أولوية نعمل عليها مع الأشقاء والشركاء".

وفي تغريدة أخرى، قال الصفدي إنه بحث مع نظيره المصري سامح شكري، سبل توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر وقف إسرائيل العدوان على غزة، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في القدس وبقية الأراضي المحتلة، مؤكداً أن سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية التصعيد. كما أجرى الصفدي مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي مباحثات حول الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة، والانتهاكات في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، ودعا إلى "العودة إلى الهدوء في المنطقة"، مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.  وندد ماكرون في بيان، بـ"هجمات حركة حماس"، وقال إن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، معبراً عن "قلقه" بشأن معاناة المدنيين في القطاع. كما دانت السعودية الجمعة، "الممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية"، مطالبة بـ"ضرورة الوقف الفوري لأعمالها التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية".

وجاء ذلك اتصال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي. ودعا وزير الخارجية السعودي إلى "استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

أفادت مصادر  صحفية مصرية، بأن الوساطة المصرية بين إسرائيل والفلسطينيين لا تزال مستمرة، مشيرة إلى إمكانية الاتفاق على هدنة قريبة بمساعٍ مصرية وضغط أميركي. ولفتت المصادر إلى أن الطرفين متمسكان بمتطلبات يرفض كل طرف تنفيذها، مبينة أن الوساطة اقترحت وقف التصعيد، وبدء النقاش في كافة المقترحات من الجانبين، مع بداية الهدنة. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع حصيلة المواجهات مع القوات الإسرائيلية بمدن ومناطق الضفة الغربية إلى 5.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إن القوات الإسرائيلية قتلت مواطنين اثنين من قريتي مردا وسكاكا كانا وصلا بحالة بالغة الخطورة عقب إصابتهما بالرصاص الحي في الصدر والبطن. وذكرت الوكالة في منشور منفصل أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينياً بقرية عويرف في نابلس ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 5.  وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أنها قصفت مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية.

وكشفت مصادر صحفية ، الجمعة، إن رصاص القوات الإسرائيلية أودى بحياة 4 فلسطينين في المواجهات التي تشهدها بلدات ومخيمات ومدن الضفة الغربية. وكشفت مصادر صحفية عن مصادر طبية الجمعة، أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 122 بينهم 31 طفلاً.  وأوردت الوكالة أن عدد المصابين جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 900 العشرات منهم في حالة خطرة.

كم أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أنها قصفت بئر السبع المحتلة جنوب غربي القدس برشقة صاروخية. وقال الجيش الإسرائيلي إن دباباته قامت بـ"إطلاق نار تحذيري" نحو عدد من المحتجين الذين اجتازوا الحدود من لبنان الى داخل إسرائيل. وأضاف أن المحتجين "عبثوا بالجدار وأضرموا النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا إلى داخل لبنان".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عشرات الشبان قطعوا الجدار الشائك بين لبنان وإسرائيل في منطقة المطلة (كفر كلا) واجتازوا الحدود، حيث تصدى لهم الجيش الإسرائيلي. كما فرقت السلطات الأردنية، الجمعة، تظاهرات خرجت للتنديد بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة على الحدود الأردنية الفلسطينية بالغاز المسيل للدموع. وقالت مصارد صحفية مطلعة إن "المئات من نشطاء مجموعات شعبية من مختلف محافظات المملكة الأردنية، احتشدوا على الحدود الأردنية الفلسطينية نصرة للقدس وغزة".

ودعت حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، الجمعة، إلى "الحفاظ على الوحدة الداخلية التي تحققت في تفاهمات القاهرة وجسدتها معركة الدفاع عن القدس واجب مقدس". وقالت الحركة في بيان إن "عينها لن تكون غافلة عن الذي يحاول أن يبث الفتن بين أبناء شعبنا ومحاولة حرف البوصلة عن اتجاهها من مواجهة الاحتلال". وقالت مصادر بقطاع الشحن لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن مالكي ناقلات تشحن الخام إلى إسرائيل يطلبون التحول بعيداً عن عسقلان إلى ميناء حيفا بسبب التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أنها قصفت مدينة "كريات ملاخي" جنوبي إسرائيل (17 كيلومتراً من عسقلان) برشقة صاروخية. وأصيب فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية على مدخل قرية أوصرين، وفوق جبل صبيح في بيتا جنوبي نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والمواطنين على مدخل أوصرين أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الأعيرة النارية وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي في الأطراف، والعديد بحالات الاختناق. وقال أمين سر حركة "فتح" في بيتا ، إن مواجهات اندلعت فوق قمة جبل صبيح مع جنود الاحتلال، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأضاف أن "مستوطنين أعادوا إقامة بؤرة استيطانية فوق قمة جبل صبيح قبل أيام، وهذه ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها الاستيلاء على الجبل" كما أدى نحو 20 ألف شخص، صلاة الجمعة، في باحات المسجد الأقصى، على الرغم من الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة. وقالت مصادر صحفية ، إن "مسيرة حاشدة انطلقت عقب الصلاة منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس وقطاع غزة".

 كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الجمعة، أن طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة حماس في حي الشجاعية بغزة. كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" يعمل بموجب مهامه وفقاً للقانون، إلى جانب الشرطة على إحباط ومنع المواجهات العنيفة التي تجري في المدن الإسرائيلية بين عرب ويهود.

وقال المكتب في بيان: "يستخدم الشاباك قدراته في مجال جمع المعلومات لكشف نوايا لتنفيذ عمليات إرهابية والقيام بمواجهات عنيفة وهوية المتورطين فيها، من أجل إحباط هذه الأحداث ومن أجل العثور على المنفذين واعتقالهم وتقديمهم للعدالة". وقال رئيس "الشاباك"، نداف أرغمان: "لن نسمح لمشاغبين عنيفين بزرع الإرهاب في شوارع إسرائيل، ليس من قبل العرب وليس من قبل اليهود، الشاباك الذي يعمل بتعاون كامل مع الشرطة، سيستخدم جميع قدراته في جمع المعلومات وإحباط العمليات الإرهابية، وسيعمل ضد كل من يحاول المساس بالمواطنين الإسرائيليين، يهوداً وعرباً على حد سواء، حتى استعادة الهدوء في شوارع الدولة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، مقتل مواطن لم يتم التعرف على هُويته، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله. وأفادت مصادر  صحفية بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه مركبة يقودها أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن تودي بحياته. وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات في سلواد بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع. كما أن سيارات الاسعاف المصرية ستكون بانتظار المصابين من الفلسطينيين لتوزيعهم على المستشفيات المصرية بعد فتح معبر رفح

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ارتفاع ضحايا غزة إلى 122 والفصائل الفلسطينية ترد بالصواريخ والمسيّرات على الإحتلال الإسرائيلي ارتفاع ضحايا غزة إلى 122 والفصائل الفلسطينية ترد بالصواريخ والمسيّرات على الإحتلال الإسرائيلي



أخبار ذات صلة

GMT 22:04 2021 الخميس ,13 أيار / مايو

جيش الإحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وبرية في الوقت الحالي على قطاع غزة، مما نتج عنه إنقطاع التيار الكهربائي
العرب اليوم - جيش الإحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وبرية في الوقت الحالي على قطاع غزة، مما نتج عنه إنقطاع التيار الكهربائي

GMT 20:47 2021 الخميس ,13 أيار / مايو

وزير الخارجية الأميركي بلينكن منفتحون على عقد جلسة لمجلس الأمن حول النزاع الشرق الأوسط
العرب اليوم - وزير الخارجية الأميركي بلينكن منفتحون على عقد جلسة لمجلس الأمن حول النزاع الشرق الأوسط

GMT 20:43 2021 الخميس ,13 أيار / مايو

الرئيس المكلف تأليف الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد ما يحصل في شوارع إسرائيل خطر وجودي
العرب اليوم - الرئيس المكلف تأليف الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد ما يحصل في شوارع إسرائيل خطر وجودي

GMT 19:31 2021 الخميس ,13 أيار / مايو

الاعلام العبري يؤكد أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من غزة تجاه مطار بن غوريون والمستوطنات الإسرائيلية
العرب اليوم - الاعلام العبري يؤكد أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من غزة تجاه مطار بن غوريون والمستوطنات الإسرائيلية

GMT 19:02 2021 الخميس ,13 أيار / مايو

مصادر إعلامية تؤكد إطلاق 3 صواريخ من بلدة القليلة جنوب لبنان بإتجاه الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة
العرب اليوم - مصادر إعلامية تؤكد إطلاق 3 صواريخ من بلدة القليلة جنوب لبنان بإتجاه الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:39 2021 الثلاثاء ,11 أيار / مايو

موضة البناطيل الواسعة لربيع وصيف 2021 لأطلالة مريحة
العرب اليوم - موضة البناطيل الواسعة لربيع وصيف 2021 لأطلالة مريحة

GMT 02:15 2021 الجمعة ,14 أيار / مايو

الحرب بين اسرائيل والفلسطينيين تجبر شركات عالمية لالغاء رحلاتها الى اسرائيل
العرب اليوم - الحرب بين اسرائيل والفلسطينيين تجبر شركات عالمية لالغاء رحلاتها الى اسرائيل

GMT 11:10 2021 الثلاثاء ,11 أيار / مايو

أفكار ترتيب طاولة الاستقبال لعيد الفطر لمنزل متجدد
العرب اليوم - أفكار ترتيب طاولة الاستقبال لعيد الفطر لمنزل متجدد

GMT 11:14 2021 الأحد ,09 أيار / مايو

نتنياهو يعلن أن إسرائيل " ترفض بشدة " الضغوط الرامية لمنعها من البناء في القدس
العرب اليوم - نتنياهو يعلن أن إسرائيل " ترفض بشدة " الضغوط الرامية لمنعها من البناء في القدس

GMT 09:49 2021 الجمعة ,14 أيار / مايو

إدارة "فيسبوك" تغلق صفحة حزب لبناني بسبب مواقفه الداعمة لفلسطين
العرب اليوم - إدارة "فيسبوك" تغلق صفحة حزب لبناني بسبب مواقفه الداعمة لفلسطين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:51 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

أول سيارة صينية أجرة ذاتية القيادة تجوب شوارع بكين
العرب اليوم - أول سيارة صينية أجرة ذاتية القيادة تجوب شوارع بكين

GMT 07:37 2021 الجمعة ,30 إبريل / نيسان

Civic الأسطورية من هوندا أصبحت أكبر وأكثر جاذبية
العرب اليوم - Civic الأسطورية من هوندا أصبحت أكبر وأكثر جاذبية

GMT 03:59 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

نصائح مفيدة لتغيير عجلات السيارة إليك الطريقة الصحيحة
العرب اليوم - نصائح مفيدة لتغيير عجلات السيارة إليك الطريقة الصحيحة

GMT 20:05 2021 الثلاثاء ,04 أيار / مايو

جي باور تحقن بي إم دبليو M2 COMPETITION بقوة خارقة
العرب اليوم - جي باور تحقن بي إم دبليو M2 COMPETITION بقوة خارقة

GMT 05:02 2021 الجمعة ,30 إبريل / نيسان

تويوتا تطلق سيارتها Yaris Cross الجديدة
العرب اليوم - تويوتا تطلق سيارتها Yaris Cross الجديدة

GMT 04:15 2021 الجمعة ,30 إبريل / نيسان

هوندا تكشف عن سيفك 2022 الجديدة كليًا
العرب اليوم - هوندا تكشف عن سيفك 2022 الجديدة كليًا

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 21:42 2021 الإثنين ,03 أيار / مايو

المغرب يعلن فتح حدوده امام رحلات من ١٧ دولة خلال اسابيع
العرب اليوم - المغرب يعلن فتح حدوده امام رحلات من ١٧ دولة خلال اسابيع

GMT 14:17 2021 الإثنين ,03 أيار / مايو

بعد شكوى ضدَه حاكم مصرف لبنان يقول إنه اشترى العقارات قبل تولي منصبه
العرب اليوم - بعد شكوى ضدَه حاكم مصرف لبنان يقول إنه اشترى العقارات قبل تولي منصبه

GMT 01:56 2021 الإثنين ,12 إبريل / نيسان

إطلاق سيارات ذاتية القيادة لجنرال موتورز في دبي اعتباراً من 2023
العرب اليوم - إطلاق سيارات ذاتية القيادة لجنرال موتورز في دبي اعتباراً من 2023

GMT 06:49 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

ساعة أبل Series 6 تهدد عرش "التفاحة الساحرة"
العرب اليوم - ساعة أبل Series 6 تهدد عرش "التفاحة الساحرة"

GMT 21:33 2021 الأربعاء ,28 إبريل / نيسان

إيرادات "فيسبوك" ربع السنوية تفوق التوقعات
العرب اليوم - إيرادات "فيسبوك" ربع السنوية تفوق التوقعات

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 09:48 2021 الإثنين ,10 أيار / مايو

نصائح هامة للحفاظ على طلاء السيارة خصوصا في الصيف
العرب اليوم - نصائح هامة للحفاظ على طلاء السيارة خصوصا في الصيف

GMT 12:00 2021 الثلاثاء ,27 إبريل / نيسان

أجمل الأماكن السياحية في جيرونا لؤلؤة إسبانيا الثقافية
العرب اليوم - أجمل الأماكن السياحية في جيرونا لؤلؤة إسبانيا الثقافية

GMT 10:23 2021 الإثنين ,10 أيار / مايو

"كلوب هاوس" تطلق نسخة تجريبية على "أندرويد"
العرب اليوم - "كلوب هاوس" تطلق نسخة تجريبية على "أندرويد"

GMT 06:19 2021 الأحد ,09 أيار / مايو

اليونان تعيد فتح شواطئها على أمل اجتذاب السياح من جديد
العرب اليوم - اليونان تعيد فتح شواطئها على أمل اجتذاب السياح من جديد

GMT 11:08 2021 الأربعاء ,28 إبريل / نيسان

إيرادات الشركة الأم لـ"Google" ترتفع إلى أكثر من 55 مليار دولار
العرب اليوم - إيرادات الشركة الأم لـ"Google" ترتفع إلى أكثر من 55 مليار دولار

GMT 08:33 2021 الجمعة ,30 إبريل / نيسان

هوندا اليابانية تكشف مواصفات السيارة الأحدث"سيفيك 2022"
العرب اليوم - هوندا اليابانية تكشف مواصفات السيارة الأحدث"سيفيك 2022"

GMT 21:44 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد
العرب اليوم - لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد

GMT 09:37 2021 الجمعة ,30 إبريل / نيسان

واتساب يحصد الانطباعات الإيجابية للمستهلكين في الإمارات
العرب اليوم - واتساب يحصد الانطباعات الإيجابية للمستهلكين في الإمارات

GMT 08:42 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

صورة "عين الطير" من مروحية ناسا ترصد "بيرسيفيرانس" على سطح المريخ
العرب اليوم - صورة "عين الطير" من مروحية ناسا ترصد "بيرسيفيرانس" على سطح المريخ
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab