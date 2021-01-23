إدارة بايدن تدين تهديد خامنئي بالثأر لسليماني

دانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعهد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في إدارة بايدن، إيميلي هورن، إن "مثل هذه التهديدات من جانب إيران غير مقبولة".

وفي معرض ردها على طلب تعقيب، أضافت هورن: "ندين بشدة هذا التصرف الاستفزازي، وسنواصل العمل مع أصدقائنا وشركائنا للتصدي لنفوذ إيران الخبيث".

وكان الموقع الإلكتروني للزعيم الأعلى الإيراني نشر صورة للاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تستهدفه على ما يبدو طائرة مسيرة، مرفقا بالصورة تهديدا بالثأر لسليماني الذي قتل في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة العام الماضي.

وظهرت الصورة للمرة الأولى في تغريدة على حساب باللغة الفارسية على "تويتر" تضمنت رابطا لموقع خامنئي.

ووُضعت تحت الصورة المنشورة بالموقع الإلكتروني تصريحات أدلى بها خامنئي في ديسمبر قبل ذكرى مقتل سليماني بالعراق في عملية أمر بها ترامب.