تونس تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد .

وأوضحت في بيانها اليومي لمتابعة انتشار الفيروس في تونس أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 1076 حالة إصابة جديدة، مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 48 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس .