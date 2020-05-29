تونس تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد مع استقرار في حالات الوفيات في حدود 48حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد .

وأفادت في بيانها اليومي لمتابعة تطورات انتشار الفيروس في تونس أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1071 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس مع تسجيل 946 حالة تعافٍ، إضافة إلى 77 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.