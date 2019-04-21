أفادت وسائل إعلام سعودية، أن جهاز الأمن في المملكة تمكن من الكشف عن هوية منفذي الهجوم الإرهابي الذي أحبطته الشرطة اليوم، حيث أكد موقع العربية، أن جميع مهاجمي مركز المباحث في الزلفي سعوديون وينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

كانت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية أعلنت رسميا، نجاح قوات الأمن في إحباط الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا أمنيا شمال العاصمة الرياض، موضحًا أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا وعددهم أربعة إرهابيين.