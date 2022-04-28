أنقرة تعلن تفكيك خلية إرهابية في إسطنبول

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية في مدينة اسطنبول وضبط مواد جاهزة للتفجير وكشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن تفكيك فرق الأمن خلية إرهابية في مدينة إسطنبول وضبط مواد جاهزة للتفجير فيها وأضاف: "إن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عملية دهم على خلية إرهابية تابعة لمنظمة "د ك ب /ب و غ"(DKP/BÖG) في منطقة "سنجاق تبة" بإسطنبول"، موضحا أن العملية أسفرت عن القبض على 3 إرهابيين وضبط 5 كيلوغرامات من المواد الجاهزة للتفجير وعبوات ناسفة وذخائر".