عبوة ناسفة تستهدف رتل عسكري للتحالف الدولي في العراق

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن عبوة ناسفة استهدفت رتل عسكرى للتحالف الدولى فى مدينة بابل بالعراق . وفى وقت سابق ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق القبض على قيادي في تنظيم داعش بمدينة الشرقاط في محافظة صلاح، وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت في عملية نوعية من إلقاء القبض على قيادي في داعش بمدينة الشرقاط ، كانت مهمته رصد تحركات القوات الأمنية وأفرادها ، مشيرة الى أنه تم إحالة الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .