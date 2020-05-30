تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 16 منها من المُقيمين المُخالطين لوافدين، و3 من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1191 إصابة.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان عن أنّه خلال الساعات ال 24 الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1837 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 708 حالات.