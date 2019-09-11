النطق بالحكم في قضية شقيقة محمد بن سلمان بفرنسا غدا الخميس

تصدر العدالة الفرنسية، غدا الخميس، حكمها في قضية الأميرة حصة، ابنة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، المتهمة بـ "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة" ضد عامل سباكة (سمكري).