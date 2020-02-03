الرئاسة التركية تؤكد أنها لن نتردد باتخاذ إجراءات إذا لم تتمكن روسيا من منع الحكومة السورية من استهداف قواتنا
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الرئاسة التركية تؤكد أنها لن نتردد باتخاذ إجراءات إذا لم تتمكن روسيا من منع الحكومة السورية من استهداف قواتنا

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العرب اليوم - الرئاسة التركية تؤكد أنها لن نتردد باتخاذ إجراءات إذا لم تتمكن روسيا من منع الحكومة السورية من استهداف قواتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أنقرة ـ العرب اليوم

قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، الاثنين، إن أنقرة لن تتردد في اتخاذ إجراءات إذا لم تتمكن روسيا من منع الحكومة السورية من استهداف قوات الجيش التركي. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، بعد ظهر اليوم ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى 6، بينهم مدني.

وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أفادت بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقادة في الجيش التركي توجهوا إلى الحدود مع سوريا، بعد مقتل جنود أتراك في إدلب. إلى ذلك، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده لن تترك هجمات الجيش السوري على القوات التركية في إدلب دون رد.

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الرئاسة التركية تؤكد أنها لن نتردد باتخاذ إجراءات إذا لم تتمكن روسيا من منع الحكومة السورية من استهداف قواتنا الرئاسة التركية تؤكد أنها لن نتردد باتخاذ إجراءات إذا لم تتمكن روسيا من منع الحكومة السورية من استهداف قواتنا



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