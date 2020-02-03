مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين في قصف للقوات الحكومة السورية في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال سورية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".، وأضافت الوزارة، أن القوات التركية ردت على الهجوم، ودمرت أهدافا معادية في منطقة إدلب، وذكرت أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع تمركز القوات التركية مسبقا.



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