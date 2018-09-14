توفيت، منذ قليل، والدة الفنان المصري خالد النبوى، حيث كتب النبوي عبر صفحته على فيسبوك "أمي حبيبتي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى.. اللهم رحمتك الواسعة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن خالد النبوى يواصل تصوير فيلم جديد يحمل اسم "يوم مصرى"، وتدور أحداثه فى يوم واحد، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة، فى إطار اجتماعى يتشابك فيه العديد من الخطوط الدرامية.