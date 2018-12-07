توقعات باستقالة كبير موظفي البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة

أفادت مصادر أمريكية اليوم الجمعة بأنه من المتوقع أن يستقيل كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي من منصبه خلال الأيام المقبلة.

وذكرت المصادر أن العلاقة الآن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيلي وصلت إلى طريق مسدود