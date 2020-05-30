سنغافورة تسجل 506 إصابات جديدة بكورونا

سجّلت سنغافورة اليوم 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34366 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أن الغالبية العظمى من حالات العدوى الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.