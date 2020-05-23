642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة

سجّلت وزارة الصحة في سنغافورة 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 31 ألفا و68 حالة.

وأوضحت الوزارة أن غالبية االإصابات الجديدة سُجلت في صفوف عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.