سنغافورة تسجّل 664 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ستغافورة 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، ليرتفع مجموع المصابين إلى 30426 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن أغلب الحالات المسجلة اليوم لعمال مهاجرين أجانب يعيشون في عشرات من المساكن المزدحمة التي ظهرت كبؤرة لانتقال العدوى مي أواخر شهر مارس الماضي.