الكويت تدعو المشاركين في إعادة إعمار العراق للوفاء بالتزاماتهم
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الكويت تدعو المشاركين في إعادة إعمار العراق للوفاء بالتزاماتهم

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العرب اليوم - الكويت تدعو المشاركين في إعادة إعمار العراق للوفاء بالتزاماتهم

الكويت تدعو المشاركين في إعادة إعمار العراق للوفاء بالتزاماتهم
الكويت ـ العرب اليوم

دعت الكويت الدول التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي احتضنته في شباط 2018 للوفاء بالتزاماتها، بما سيساعد على عودة العراق لشغل مكانته في محيطيه الإقليمي والدولي.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الأمن حول العراق، إنه "شجع جميع الدول التي شاركت في المؤتمر على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها"، معربا عن أمله بـ"التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية لإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ تلك الالتزامات للمساهمة في تحقيق تطلعات العراقيين".

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الكويت تدعو المشاركين في إعادة إعمار العراق للوفاء بالتزاماتهم الكويت تدعو المشاركين في إعادة إعمار العراق للوفاء بالتزاماتهم



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