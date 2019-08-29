الكويت تدعو المشاركين في إعادة إعمار العراق للوفاء بالتزاماتهم

دعت الكويت الدول التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي احتضنته في شباط 2018 للوفاء بالتزاماتها، بما سيساعد على عودة العراق لشغل مكانته في محيطيه الإقليمي والدولي.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الأمن حول العراق، إنه "شجع جميع الدول التي شاركت في المؤتمر على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها"، معربا عن أمله بـ"التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية لإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ تلك الالتزامات للمساهمة في تحقيق تطلعات العراقيين".