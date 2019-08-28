الأمم المتحدة تنشر صورة لكتيبة من النساء المقنعات تابعة للقوات المصرية

نشر مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، صورة لمجموعة من النساء المقنعات تابعة لقوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية.

وقال المركز: "هلا رحبتم معنا بالشرطيات من مصر، اللواتي يلتحقن لأول مرة بصفوف شرطة بعثة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو".