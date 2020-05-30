تسجيل 8952 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 8952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و181 حالة وفاة.

وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيان له أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 396575 إصابة، في حين صعد إجمالي الوفيات إلى 4555 وفاة، مشيرًا إلى أن 8212 حالة مصابة تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 167469 حالة.