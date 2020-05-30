روسيا تسجل 181 وفاة و8952 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 181 وفاة و8952 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 4555 وفاة و396575 إصابة.