الرئيس السيسي يفتتح اجتماع مجموعة الـ 77 والصين

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع رفيع المستوى الـ 42 لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك.

وتترأس مصر هذا العام مجموعة ال 77 والصين ، وذلك وللمرة الثالثة في تاريخها .