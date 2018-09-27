السيسي يؤكد أن توفير فرص العمل للشباب هو التحدي الاول لدول الـ 77 والصين
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السيسي يؤكد أن توفير فرص العمل للشباب هو التحدي الاول لدول الـ 77 والصين

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العرب اليوم - السيسي يؤكد أن توفير فرص العمل للشباب هو التحدي الاول لدول الـ 77 والصين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
القاهرة _ العرب اليوم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توفير فرص العمل للشباب هو التحدي الاول لدول مجموعة الـ 77 والصين.

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السيسي يؤكد أن توفير فرص العمل للشباب هو التحدي الاول لدول الـ 77 والصين السيسي يؤكد أن توفير فرص العمل للشباب هو التحدي الاول لدول الـ 77 والصين



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السيسي يؤكد أن توفير فرص العمل للشباب هو التحدي الاول لدول الـ 77 والصين السيسي يؤكد أن توفير فرص العمل للشباب هو التحدي الاول لدول الـ 77 والصين



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ارتدت بدلة هولندية وزوْجًا مِن الصنادل ذات كعب عالٍ

كيندال جينر أنيقة خلال حضورها "أسبوع باريس"

باريس - مارينا منصف

احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا

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