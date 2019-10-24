روسيا تعزز شرطتها العسكرية بالأفراد والعتاد شمال شرقي سورية

وقالت الوزارة اليوم الخميس: "سيتم نشر كتيبتين من الشرطة العسكرية في سوريا خلال أسبوع".

وأوضح مصدر من وزارة الدفاع أنه لا يدور الآن أي قتال حقيقي في سوريا، وقال: "كل شئ متوقف".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد صرح مؤخرا بأنه في الوقت الحالي سيكون لدى الشرطة العسكرية الروسية قوات كافية للقيام بدوريات في المنطقة المتفق عليها شمال شرقي سوريا، ولكن ستكون هناك حاجة لمعدات إضافية في المستقبل.

ونصت مذكرة الاتفاق الروسي التركي الصادرة مؤخرا على أن يتم خلال 150 ساعة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا إلى الغرب والشرق من منطقة عملية "نبع السلام".

وتم تسيير دوريات من الشرطة العسكرية الروسية إلى جانب قوات حرس الحدود السوري على الحدود السورية التركية.