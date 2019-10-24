انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض شمال سوريا

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي صباح اليوم (الخميس)، مستهدفة مقراً لـ «الجيش الوطني السوري» التابع لتركيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.