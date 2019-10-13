حادث طعن جديد في مركز تجاري غرب لندن

لقى شاب عشريني طعنات متعددة، أمس السبت، بداخل مركز للتسوق في غرب العاصمة البريطانية لندن.

وعثر على الضحية الذي يعتقد أنه في العشرينيات من عمره، وهو متأثرا بجروحه، أثناء وجوده في مركز "ويستفيلد" للتسوق، الواقع في حي شبرد بوش، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وقالت الشرطة إن الشاب تلقى العلاج في موقع الحاث من قبل المسعفين، قبل نقله إلى مستشفى في غرب لندن.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بمدى إصاباته.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشرطة صرحت أن الحادث غير مرتبط بأعمال إرهابية.

ويأتي الحادث، بعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية، أمس الجمعة، أنه تم إخلاء مركز "آرنديل" التجاري في مدينة مانشستر بشمال بريطانيا بعد أنباء عن حوادث طعن.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادث في مركز آرنديل التجاري بمدينة مانشستر في شمال البلاد، بعدما تلقت تقارير عن حوادث طعن، بينما ذكرت خدمات الإسعاف أنها تعالج أربعة مصابين.

وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف نورث وست "نحن في الموقع ونعالج أربعة".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إنه تم إخلاء المركز.