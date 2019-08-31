الفلسطيني سرحان سرحان قاتل كنيدي يتعرض لطعنات داخل سجنه

تعرض الفلسطيني سرحان سرحان المدان بقتل السناتور والمرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كندي للطعن بالسكين في أحد سجون كالفورنيا، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح من عدة طعنات.