مصادر تؤكد أن إدارة ترامب تعمل على إطلاق مفاوضات سرية بين السعودية والحوثيين وهادي يعتبر عائقا

أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تستعد لإطلاق مفاوضات مباشرة لحل الأزمة اليمنية بين قوات الحوثيين من جهة والسعودية من جهة أخرى.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المصادر التي وصفتها بأنها على علم بهذه المبادرة، أن الولايات المتحدة تعمل على دفع السعودية إلى المشاركة في مفاوضات سرية يخطط لعقدها في سلطنة عمان مع قادة الحوثيين في محاولة لتحقيق وقف لإطلاق النار في اليمن، وإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات، والتي تعتبر جبهة متقلبة غير مباشرة في المواجهة مع إيران.