برلمان كردستان العراق ينتخب نيجرفان بارزاني رئيسا للإقليم

انتخب برلمان كردستان العراق نيجرفان بارزاني رئيسا للإقليم، في جلسة تصويت حصل خلالها على غالبية أصوات النواب.

ونقلت قناة "روداوو" الكردية العراقية، اليوم الثلاثاء "برلمان كردستان ينتخب نيجيرفان البارزاني رئيساً للإقليم"، متابعة "حصل على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانياً".

ولفتت القناة إلى أن جلسة التصويت انعقدت "وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني، والجيل الجديد".

وبحسب القناة الكردية فإن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قرر عدم المشاركة في جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس إقليم كوردستان.

ولفتت إلى أن "عدم مشاركة الاتحاد لم يؤثر على عقد الجلسة كونه يتطلب حضور 56 برلمانياً، لكن قد يكون لهذه الخطوة المفاجئة تداعيات سياسية".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار رئيس الإقليم، بطريقة التصويت من داخل البرلمان، بعد إقرار البرلمان قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة وآلية انتخاب الرئيس حتى إقرار دستور للإقليم.

وأقر برلمان كردستان، في 8 مايو/أيار الجاري، مشروع قانون "تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وتعديل طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم" بـ89 صوتً، بعد التوصل لاتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على إدراج مطالب الأخير في مشروع القانون الذي تم التصويت عليه.

وأعلنت رئاسة برلمان كردستان العراق، في 19 مايو، أسماء خمسة مرشحين لمنصب رئيس الإقليم.

وأشار الإعلان إلى أن المرشحين الخمسة هم كل من: رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نيجيرفان بارزاني، وأوميد عبد السلام قادر، ومحمد حمه صالح قاد، وريبوار عزيز مصطفى، وهيوا عبدالله خضر.