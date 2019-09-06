الجزائريون يواصلون الاحتجاج بعد دعوة قائد الجيش لإجراء انتخابات قبل نهاية السنة

بدأ المتظاهرون الجزائريون بالتوافد على ساحات التظاهر والشوارع الرئيسة بقلب العاصمة الجزائرية، في الجمعة التاسعة والعشرين من الاحتجاجات.

وتكتسب مظاهرات اليوم أهمية خاصة باعتبارها الأولى عقب دعوة قائد الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، ورئيس البرلمان، سليمان شنين، لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة.