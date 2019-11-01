تدريب عسكري يجمع قوات خاصة من مصر وباكستان والأردن لأول مرة

نطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق-1"، والذي يستمر حتى 8 نوفمبر الجاري في باكستان، بمشاركة عناصر القوات الخاصة من الدول الثلاث.

وبدأت المراحل الأولى للتدريب باكتمال وصول جميع القوات إلى ميادين التدريب القتالي بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب بمدينة بابي الباكستانية.

ويهدف التدريب إلى الارتقاء بمستوى مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات في عمليات التطويق والبحث والتفتيش، وكيفية اكتشاف المتفجرات ومواجهة العبوات الناسفة والتدريب على الإسعافات الميدانية.