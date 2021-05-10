كتائب القسام توجه ضربة صاروخية في القدس

أعلنت كتائب القسام عن "توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى". وقالت كتائب القسام في بيان إن "رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا". هذا ويسمع دوي صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في مدينة القدس.