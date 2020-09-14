وزير شؤون الدفاع البحريني ووزير الدفاع الإسرائيلي بحثا أهمية الاستقرار الإقليمي

أفادت وكالة أنباء البحرين اليوم الاثنين بأن وزير شؤون الدفاع البحريني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي وبحث معه أهمية الاستقرار الإقليمي.

وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا "أهمية "اتفاقية أبراهام" مع دولة إسرائيل للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة لشراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي.وفي ختام المحادثة، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي شريكه البحريني لزيارة إسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت البحرين عن اتصال هاتفي بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي بحثا فيه "جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام".تأتي هذه الاتصالا عشية التوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل في واشنطن، بالتزامن مع التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.