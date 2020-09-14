الجبير يجري اتصالات بوزراء خارجية البحرين والإمارات واليمن

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، اتصالات بوزراء خارجية البحرين، عبداللطيف بن راشد الزياني، والإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، واليمن، محمد الحضرمي.وأصدرت وكالة "واس" السعودية الرسمية 3 بيانات متشابهة حول المحادثات، قالت في كل منها إن الاتصالات تناولت "استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني".وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين.

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