مقتل 9 مسلحين من طالبان في غارات جوية متفرقة بإقليم غزني جنوب أفغانستان

قتل 9 مسلحين من طالبان فى غارات جوية متفرقة شنتها القوات الأفغانية وقوات التحالف في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.

وقال فيلق الرعد 203 التابع للجيش الأفغاني - إن 4 مسلحين قتلوا في غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في منطقة ديه ياك.

وأضاف البيان أن 5 مسلحين قتلوا في غارة جوية مماثلة استهدفت منطقة قره باغ، مشيرا إلى أنه تم تدمير دراجة نارية لطالبان خلال الغارة ذاتها.