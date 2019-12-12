ألقت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، الخميس، القبض على زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، وداد بابكر، بتهمة "الثراء الحرام والمشبوه".وقالت مصادر موثوقة إن النيابة ألقت القبض على وداد، وتقوم بإجراء التحريات معها بشأن امتلاك أراض في حي "كافوري" بالخرطوم بحري.وأضافت أن التحري مع زوجة البشير يشمل أيضا حسابات مصرفية تمتلكها في عدد من المصارف. وأكدت المصادر إحالة وداد عقب التحقيق إلى سجن النساء في أم درمان إلى حين الفصل في التحري.ويحاكم الرئيس السوداني السابق هو الآخر بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة 10 سنوات.

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