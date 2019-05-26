مقتل وإصابة 7 إثر تفجيرين في نيبال

لقي شخصان مصرعهما واصيب خمسة آخرين بجروح اليوم في انفجار قنبلتين في منطقتين منفصلتين في العاصمة النيباليه كاتماندو .

وقال المتحدث باسم شرطة نيبال بيشوا راجا بوخاريل في تصريح صحفي : إن قنبلة انفجرت في منطقة جاتيكولو وأخرى انفجرت في منطقة سوكيدارا ، ونتج عن الحادثين مقتل شخصين وإصابة خمسة نقلوا لمستشفيين في كاتماندو لتلقي العلاج.